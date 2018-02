Politiche 2018, Forza Italia al voto: cena solidale contro la microcriminalità

Domenica 25 febbraio il gruppo consiliare di Forza Italia organizza una cena elettorale a sostegno dell'elezione di Raffaella Bonsangue, capolista al collegio Senato Toscana 2. Il ritrovo è alle ore 20 presso il Ristorante Schiaccianoci, derubato 4 volte in 2 anni: "Una scelta simbolica - spiega in una nota il aprtito - per evidenziare ancora una volta il problema della mancanza di sicurezza nella zona della Stazione, come denunciato da anni da Forza Italia, e per portare la solidarietà ai titolari del locale, e l'invito a loro rivolto a non farsi prendere dallo sconforto".

"La difficoltà di fare impresa - prosegue Forza Italia - non può essere ulteriormente aggravata dalla microcriminalità che a Pisa nella zona della Stazione ha ormai preso il sopravvento, chi conduce un'azienda ha il diritto di potere lavorare in serenità e sicurezza. Tutti i dirigenti di Forza Italia, a cominciare dalla nostra candidata Raffaella Bonsangue, sono impegnati per il rispetto della legalità nella nostra città: le elezioni politiche a marzo e quelle amministrative a maggio sono l'occasione, attraverso il voto a Forza Italia, per invertire una situazione ormai diventata insostenibile. Prima della cena, Bonsangue, accompagnata dai consiglieri comunali di Pisa, visiterà gli esercenti di Viale Gramsci e delle strade limitrofe per portare loro la solidarietà e il sostegno di Forza Italia". Per la cena è gradita la prenotazione ai numeri 366-2621010, 338-9912240 (Riccardo Buscemi) oppure 340-8035775 (Virginia Mancini).

Appello per rappresentanti di lista

Forza Italia inoltre cerca rappresentanti di lista, necessari nella macchina organizzativa per garantire la regolarità delle operazioni di voto. Silvio Berlusconi li ha ribattezzati "difensori del voto". Il Coordinamento Provinciale di Pisa di Forza Italia "invita tutti gli iscritti e simpatizzanti a dare la propria disponibilità a svolgere il delicato incarico di rappresentante di lista, visitando la sede di Lungarno Gambacorti 16 oppure contattando i numeri 366-2621010, 338-9912240 oppure 328-4166565. Si ricorda che ai lavoratori dipendenti che adempiono alle funzioni presso gli uffici elettorali, compresi i difensori del voto, spetta il diritto all'assenza dal posto di lavoro e a riposi compensativi, oppure alla loro monetizzazione".