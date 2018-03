Elezioni politiche 2018: i seggi e gli eletti dei collegi di Pisa

Pubblicati dal Ministero dell'Interno i dati riguardo i seggi assegnati in Toscana, con quindi gli eletti dai territori. Alla Camera su 38 seggi a disposizione, la coalizione di sinistra se ne aggiudica 16: 7 dai candidati uninominali e 9 dal plurinominale, tutti del Partito Democratico; segue il centrodestra con 15, 7 dagli uninominali e 8 dal plurinominale, di cui 4 della Lega, 3 di Forza Italia e uno di Fratelli d'Italia. Sono 6 gli eletti per il Movimento 5 Stelle, uno per Liberi e Uguali. Al Senato su 18 seggi è il centrodestra ad averne di più, 8: 4 uninominali, poi nei plurinominali 2 Lega, uno Forza Italia, uno Fratelli d'Italia; segue il centrosinistra con 7 seggi, 3 dagli uninominali e 4 del Partito Democratico al plurinominale. Chiudono i 3 eletti del Movimento 5 Stelle.

I collegi legati al territorio della provincia di Pisa, per quanto riguarda la Camera, sono il collegio plurinominale Toscana 02, a cui sono legati gli uninominali di Pisa 10 e Poggibonsi 11. Al Toscana 02 sono riservati 7 seggi: 4 sono andati al centrosinistra (2 uninominali e 2 plurinominali del Partito Democratico), 2 al centrodestra (un uninominale ed un plurinominale della Lega), uno per il Movimento 5 Stelle.

I deputati passati all'uninominale sono stati per la circoscrizione Pisa 10 Edoardo Ziello (Lega) e per Poggibonsi 11 Susanna Cenni (Pd). Al plurinominale sono passati per il Partito Democratico Rosa Maria Di Giorgi e Stefano Ceccanti, per la Lega Claudio Borghi. C'è poi il 'gioco' di chi è passato in più collegi. La Di Giorgi, essendo stata eletta anche all'uninominale di Firenze-Scandicci, lascia spazio anche al sindaco di Calcinaia Lucia Ciampi. Va in Parlamento anche Donatella Legnaioli, assessore della Lega a Cascina, eletta perché in lista anche nella circoscrizione Toscana 03 al plurinominale. Del Movimento 5 Stelle l'eletto nel Toscana 02 è Francesco Berti.

Per quanto riguarda il Senato il collegio plurinominale era il Toscana 02, con collegato l'uninominale Pisa 06. Qua i seggi disponibili erano 7: pareggio 3 a 3 fra centrodestra e centrosinistra, con 2 uninominali per i primi (ed un plurinominale della Lega) ed un uninominale e 2 plurinominali (Pd) per i secondi. Chiude il seggio del Movimento 5 Stelle. La senatrice passata all'uninominale per la circoscrizione Pisa 06 è stata Rosellina Sbrana, consigliere comunale della Lega a Cascina, che ha battuto il ministro Valeria Fedeli, che comunque entra con il proporzionale. Al plurinominale sono passati: Erika Stefani (Lega), Francesco Bonifazi (Pd), Caterina Bini (Pd), Gregorio De Falco (M5S). Gli altri senatori toscani dall'uninominale sono: Riccardo Nencini (da Arezzo 04, centrosinistra) e Roberto Berardi (da Livorno 07, centrodestra).