Elezioni politiche 2018: esulta la destra toscana

Reazioni ben diverse delle compagini politiche ai risultati di queste elezioni politiche 2018, che registrando il successo di centrodestra e Movimento 5 Stelle, con un netto arretramento del centrosinistra e del Partito Democratico. A livello regionale resta leader il partito di Renzi, ma i pentastellati seguono a ruota con poi terza forza la Lega, che guida un centrodestra che unito è vicinissimo alla percentuale di consensi raccolti globalmente dal centrosinistra.

Esulta la destra. Il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Francesco Torselli: "Il centrodestra ha vinto le elezioni e per la prima volta lo ha fatto anche in Toscana, spuntandola in 11 collegi uninominali su 21 fra Camera e Senato. Fratelli d'Italia elegge due parlamentari nei collegi uninominali del Senato Prato-Pistoia con Patrizio La Pietra e della Camera a Lucca con Riccardo Zucconi. In attesa dei numeri ufficiali del Viminale, secondo i nostri calcoli, Fratelli d'Italia elegge nel proporzionale anche Giovanni Donzelli alla Camera e Achille Totaro al Senato, quadruplicando la sua truppa di parlamentari rispetto alla precedente legislatura. Siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto e del radicamento mostrato sul territorio, il voto è un avviso di sfratto al governatore della Toscana Enrico Rossi, che ha fallito insieme ad una maggioranza di centrosinistra solo virtuale, che non rappresenta più i cittadini toscani. Il Partito democratico e i transfughi della sinistra ne prendano atto e restituiscano immediatamente la parola agli elettori, noi abbiamo già lanciato la sfida e siamo pronti a portare l'esperienza di città come Pistoia, Grosseto e Arezzo al governo della Regione".

Celebrazione del successo anche da parte del leader regionale di Forza Italia Stefano Mugnai: "Il sistema di potere della sinistra in Toscana è finito, e noi siamo orgogliosi di essere quella classe dirigente di centrodestra che ha saputo dare senso compiuto alla democrazia, che vede nell'alternanza la propria maturità. Ebbene: oggi anche la Toscana ha una democrazia matura. Dal 2015 ad oggi abbiamo vinto tutto quanto era possibile ed inimmaginabile vincere. Oggi amministriamo Arezzo, Grosseto, Pistoia, Lucca. A chi diceva che quel risultato fosse circoscritto alle amministrative oggi possiamo dimostrare che no: oggi quel risultato è suggellato dalla vittoria alle politiche. Sottolineo come punto degno di riflessione che in Toscana l'alternativa vincente al centrosinistra è rappresentata dal centrodestra unito e non dal Movimento 5 Stelle". Sulla coalizione: "La Lega conferma certo il risultato importantissimo ottenuto alle elezioni regionali del 2015, ma da quella tornata elettorale ad oggi l'incremento maggiore in termini numerici lo ha avuto Forza Italia".