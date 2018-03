Elezioni politiche 2018: i risultati in provincia di Pisa

Tempo di bilanci anche in provincia di Pisa per i risultati di queste elezioni politiche 2018. In generale si afferma la coalizione di centrodestra, dove a tirare maggiormente è la Lega, che dalle percentuali nelle varie località supera costantemente il 15%. Dove il partito di Salvini fa meglio, arrivando anche al 20%, vince la coalizione composta da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia-Udc. Stazionario il Movimento 5 Stelle, che raccoglie circa il 25% dei consensi in ogni zona. Altalenanti i risultati del Partito Democratico, con differenze anche di 6 punti percentuali a seconda delle località.

Prendiamo ad esempio alcuni comuni rappresentativi delle aree della provincia per tracciare un quadro della situazione.

San Giuliano Terme

A San Giuliano Terme per la Camera dei Deputati ha votato il 79,88% degli elettori (25.069) con l'affermazione della coalizione di destra formata da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia-Udc. Preferenze pari al 30,79% per Edoardo Ziello, di poco superiori a quelle raccolte dalla compagine di centro sinistra a sostegno di Lucia Ciampi: 30,28%, con Partito Democratico, +Europa, Insieme, Civica Popolare. Netta affermazione, ma più indietro, il Movimento 5 Stelle, con il 25,95% (Laura Palagini al 26,27%). Seguono gli altri, con il candidato di Liberi e Uguali Nicola Fratoianni al 6,89%.

Candidati uninominali e liste Voti % EDOARDO ZIELLO 5.980 30,79 LEGA 3.711 19,70 FORZA ITALIA 1.463 7,76 FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 634 3,36 NOI CON L'ITALIA - UDC 65 0,34 LUCIA CIAMPI 5.881 30,28 PARTITO DEMOCRATICO 4.943 26,24 +EUROPA 574 3,04 ITALIA EUROPA INSIEME 134 0,71 CIVICA POPOLARE LORENZIN 98 0,52 LAURA PALAGINI 5.102 26,27 MOVIMENTO 5 STELLE 4.888 25,95 NICOLA FRATOIANNI 1.339 6,89 LIBERI E UGUALI 1.263 6,70 EMANUELA GRIFONI 544 2,80 POTERE AL POPOLO! 521 2,76 PAOLO CASOLE 235 1,21 PARTITO COMUNISTA 227 1,20 GIANLUCA VILLANI 155 0,79 CASAPOUND ITALIA 146 0,77 SIMONE GROSSI 74 0,38 ITALIA AGLI ITALIANI 70 0,37 ROBERTO MURA 58 0,29 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 55 0,29 NICOLA SIGHINOLFI 48 0,24 PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 42 0,22

Al Senato la proporzione è rispettata, con in testa la candidata del centrodestra Rosellina Sbrana con il 30,89% delle preferenze. Valeria Fedeli del centro sinistra è seconda per 50 voti, con il 30,62%. Seguono Valeria Marrocco del 5 Stelle con il 26,30% e Paolo Fontanelli per Liberi e Uguali al 6,95%. Ha votato il 79,62% degli aventi diritto, pari a 23.369 persone.