Elezioni politiche 2018: presentati a Pisa i candidati della Lega Nord in Toscana

Sono stati presentati all'hotel Tower Plaza di Pisa i candidati della Lega Nord in Toscana alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. L'occasione è stata offerta dall'Assemblea programmatica della Lega Toscana per 'Salvini Premier' che ha visto la numerosa presenza di militanti e sostenitori provenienti da tutta la regione. Tra i presenti anche l'onorevole Guglielmo Picchi, capolista alla Camera nel Collegio di Lucca, Massa e Pistoia, i consiglieri regionali Jacopo Alberti, Marco Casucci e Roberto Salvini, oltre a Susanna Ceccardi, sindaco di Cascina.

Il segretario toscano Manuel Vescovi, impegnato nel Collegio proporzionale Senato 2, dopo un'analisi delle diverse problematiche dei toscani specialmente in ambito lavorativo e nel contesto sanitario, durante la quale si è detto certo che il partito guidato da Matteo Salvini potrà conquistare, fra poco più di due anni, la guida della Regione, ha, poi, presentato le donne e gli uomini che hanno deciso di competere nella prossima tornata elettorale.



Nell'uninominale, alla Camera, di Pisa ci sarà Edoardo Ziello, mentre nel proporzionale, come capolista a Firenze, correrà Donatella Legnaioli. A Livorno spazio a Lorenzo Gasperini nell'uninominale ed a Rosellina Sbrana al Senato per il Collegio di Pisa. Presenti all'assise pisana anche Sonia Ciraolo, uninominale Camera per Empoli, Mario Lolini, uninominale Camera a Grosseto, Andrea Barabotti, impegnato nel proporzionale fiorentino alla Camera, unitamente a Patrizia Ovattoni e Federico Bussolin. Guido Mottini ed Elisa Montemagni, quest'ultima capogruppo in Consiglio Regionale, sono nel proporzionale alla Camera nel Collegio di Pistoia, Lucca e Massa, mentre Manfredi Potenti ed Elena Vizzotto sono in lizza nel proporzionale alla Camera nell'area Arezzo, Siena e Grosseto. Il consigliere regionale Claudio Borghi è capolista nel proporzionale alla Camera sia nel Collegio di Arezzo che in quello di Pisa, oltre che nell'uninominale a Siena, mentre Alberto Bagnai è capolista al Senato 1 e nell'uninominale senatoriale di Firenze. Tiziana Nisini gareggerà, al Senato, sia nell'uninominale che nel proporzionale ad Arezzo. Infine, Hubert Ciacci ed Alessia Nencini sono impegnati, rispettivamente, nel proporzionale al Senato 2 e nel proporzionale alla Camera, nel collegio di Pisa e Livorno.