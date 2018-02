Elezioni politiche 2018: si presentano i candidati di Liberi e Uguali

I candidati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica dello schieramento 'Liberi e Uguali con Pietro Grasso' si presenteranno alla cittadinanza pisana lunedì 5 febbraio, alle ore 21, presso la sala storica della Stazione Leopolda di Pisa. La formazione guidata dall'ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, nasce "dall'incontro di migliaia di donne e uomini - scrive il comitato pisano - da centinaia di incontri, riunioni e assemblee in tutti i territori del Paese, dal coinvolgimento di associazioni e realtà sociali; e da un sentimento diffuso della necessità di ricostruire una politica seria, efficace e concreta che punti a cambiare in profondità questa società ingiusta, costruendo un partito di una sinistra sociale forte, di governo e capace di fare una forte opposizione e che vada oltre questo importantissimo appuntamento elettorale".

Lunedì saranno presenti Nicola Fratoianni candidato alla Camera dei Deputati (nel collegio uninominale Toscana 10 Pisa e capolista al plurinominale Toscana 2 Livorno-Pisa-Pontedera-Poggibo nsi), Claudio Riccio e Monica Bellandi (candidati al plurinominale Toscana 2 Livorno-Pisa-Pontedera-Poggibo nsi), mentre al Senato della Repubblica sono candidati Paolo Fontanelli (nel collegio uninominale Toscana 6 Pisa-Poggibonsi Paolo Fontanelli e capolista al plurinominale Toscana 2 Pisa-Livorno- Grosseto-Siena-Arezzo) e Giulio Cesare Ricci, candidato nel collegio Toscana 2 (Pisa-Livorno-Grosseto-Siena-A rezzo).

"Porteremo avanti con determinazione la nostra lotta contro le diseguaglianze - affermano da Liberi e Uguali - per la tutela del nostro pianeta e dell’ambiente, per un altro modo di produrre e consumare, ci impegneremo per l’istruzione pubblica e di qualità per tutti, per la sanità pubblica e il diritto di tutte e tutti a ricevere le cure adeguate, per un lavoro che non calpesti la dignità di nessuno".