Elezioni politiche 2018, Ciampi e Ceccanti (Pd): "Programma concreto realistico"

Cento milioni di euro l'anno. Sarebbe questa la 'ricaduta' sul territorio di Pisa e provincia dei principali punti programmatici del Pd in caso di successo alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Almeno stando ai dati presentati questo pomeriggio, lunedì 19 febbraio, da Lucia Ciampi (candidata del Pd alla Camera nel collegio uninominale di Pisa) e Stefano Ceccanti (candidato del Pd alla Camera nel collegio plurinominale Toscana 2). Dati che sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa che si è svolta al bar Vittorio 19, in piazza Vittorio Emanuele. "Mentre gli altri partiti giocano a chi la spara più grossa - ha esordito Lucia Ciampi - il nostro è un programma che si basa su concretezza e realismo. Un programma di 100 punti, che parte dalle cose che già abbiamo fatto e che proprio da queste vuole ripartire per fornire delle risposte ai bisogni delle persone".

Due i temi che stanno particolarmente a cuore alla sindaca di Calcinaia. "Il primo - ha detto la Ciampi - è quello della famiglia. Il programma del Pd prevede una detrazione Irpef mensile di 80 euro per ogni figlio a carico fino al 18° anno di età. Nella nostra provincia sono circa 63mila le persone interessate dal provvedimento, per un totale di 63 milioni di euro l'anno. Altro tema a cui tengo molto è quello dei giovani. Per loro abbiamo in mente il reddito di emancipazione: in sostanza si tratta di una detrazione, fino a 150 euro al mese, per tutti gli under 30, con un reddito inferiore ai 30 mila euro, che vogliono emanciparsi dalla famiglia e andare a vivere da soli. Secondo i nostri calcoli sono circa un migliaio sul nostro territorio per una cifra di circa 2 milioni di euro l'anno".

Il tema dei giovani si lega però a quello del lavoro. "La nostra idea - afferma Ceccanti - è quella di andare ad incentivare chi crea lavoro stabile. Per questo abbiamo in mente di ridurre il cuneo fiscale, portandolo dal 33% al 29%. Per il territorio questa misura corrisponde ad una cifra di circa 5 milioni di euro. A questo si aggiunge una nuova riduzione dell'Ires, già passata in questi anni dal 27,5% al 24%. L'obiettivo è quello di portarla al 22%. In questo caso, per la provincia di Pisa, parliamo di circa 21 milioni di euro". Nel programma del Pd c'è anche l'estensione degli 80 euro alle partite iva a ai lavoratori autonomi che hanno un reddito fino a 26 mila euro. "Una misura - prosegue Ceccanti - che andrebbe a benficio di circa 26 mila persone sul nostro territorio, per un totale di 9 milioni di euro".

Tra i temi anche quello della sicurezza. "Un tema fin troppo cavalcato in questa campagna elettorale - afferma ancora la Ciampi - ma che è al centro anche del nostro programma. Abbiamo intenzione di fare nuove assunzioni: circa 10 mila nuove unità considerando tutte le forze dell'ordine. Inoltre miglioreremo la sicurezza delle città italiane con circa 50 mila nuove telecamere di videosorveglianza".

Fedeli: "Abolire le unioni civili? Mi vengono i brividi"

Tra i candidati del Pd dlel territorio anche il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli. "Il centrodestra - afferma la Fedeli - dice che abolirà le unioni civili, mi vengono i brividi. A chi pensa di non andare a votare, a chi è indeciso, a chi è scontento dico: volete davvero tornare al medioevo? Volete davvero che qualcuno tolga quei diritti che in Italia abbiamo troppo lungo atteso? L'alternativa è tra noi, che quei diritti li hanno introdotti con una dura battaglia, o chi ha scelto di non votare, i cinquestelle, e chi minaccia di cancellarli. Spero tutti ci pensino bene, i nostri figli non meritano di tornare indietro, io mi candido per andare avanti, per più diritti e più uguaglianza".

