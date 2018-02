L'INTERVISTA | Raffaella Bonsangue (Forza Italia): "Flat tax e blocco degli sbarchi al centro del programma"

Raffaella Bonsangue, coordinatrice provinciale di Forza Italia Pisa, è capolista nel collegio plurinominale Toscana 2 del Senato. Nata a Siracusa da madre pisana e padre siciliano, è stata cresciuta, come sottolinea, "all’insegna del senso del dovere, del rispetto degli altri e dell’amor di patria".

Oltre alla professione di avvocato, che svolge da oltre 20 anni, si è sempre impegnata nel mondo del volontariato e dell’associazionismo. Nell’ambito della Croce Rossa Italiana si occupa di diritto internazionale umanitario, come Consigliere nazionale giuridico nelle Forze Armate.

1) Avvocato Bonsangue, quali sono i punti di forza del vostro programma?

Flat Tax: meno tasse per tutti, dalle imprese alle famiglie. Soltanto riducendo il loro cuneo fiscale è possibile la crescita economica del nostro paese.

Sicurezza: maggiore presenza di poliziotti e carabinieri di quartiere per controllare le nostre città e dare maggiori garanzie ai cittadini, assicurando il principio di difesa sempre legittima.

Immigrazione: grande Piano Marshall per l’Africa. Blocco degli sbarchi con respingimenti assistiti e stipula di trattati e accordi con i paesi di origine dei migranti.

Pensioni: aumento minimo delle pensioni fino a mille euro e pensioni per le mamme.

2) Quali sono le primarie problematiche di Pisa e provincia che vorrebbe portare all’attenzione del Parlamento?

Per aiutare i nostri commercianti a continuare a lavorare è necessario fare pressioni al nostro Parlamento e alle istituzioni europee per dire No alla Direttiva Bolkestein. Poi vorrei portare all’attenzione del Parlamento delle leggi che favoriscano l’internazionalizzazione e la tutela del 'Made in Tuscany'.

Infine, argomento chiave è la sicurezza dei nostri cittadini e quindi una rimodulazione delle quote umanitarie per l’ingresso dei migranti. È necessario che lo Stato ci aiuti e non ci abbandoni a noi stessi.

3) Quali sono invece le potenzialità da sviluppare?

Favorire lo sviluppo dell’industria 4.0 in tutta la regione e richiesta Free Tax Zone per le aziende in difficoltà. Completare e rafforzare le infrastrutture strategiche stradali, portuali ed aeroportuali, pur nel rispetto dell’ambiente, esaltando il ruolo fondamentale della centralità di Pisa. Intervenire sul Piano del Paesaggio e riformulare la disciplina delle attività di settore ed infine difendere la millenaria tradizione venatoria toscana.

4) Perché in definitiva un elettore dovrebbe votarla?

Domenica 4 marzo finalmente gli italiani tornano a votare. Solo con il centrodestra guidato da Forza Italia si potrà dare un futuro agli italiani. Abbiamo le persone, i programmi, le competenze per poter governare la Nazione. Personalmente, ho l’esperienza di saper gestire al meglio situazioni difficili. La Toscana e Pisa in particolar modo potranno avere la sua voce in Parlamento votando Forza Italia. Dopo anni di promesse da politicanti allo sbaraglio, noi possiamo finalmente dare un nuovo futuro al nostro Paese.