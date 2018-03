Post-elezioni, il Partito Democratico fa quadrato: "Ora pensiamo a Pisa"

Lucia Ciampi e Stefano Ceccanti sono stati eletti alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale 2, in seguito alla decisione di Rosa Maria Di Giorgi di farsi proclamare nel proprio collegio uninominale di Firenze-Scandicci. Susanna Cenni si è affermata nell'uninominale 11 Pontedera-Poggibonsi, sempre per la Camera dei Deputati. Sono così questi i parlamentari legati al Partito Democratico di Pisa, che commentano i risultati di queste elezioni politiche 2018.

Lucia Ciampi: "Nonostante la dura sconfitta, il Partito Democratico è riuscito ad eleggere me e il professor Ceccanti alla Camera. Il vento che ci ha travolto porta un messaggio chiaro: il Pd e il centrosinistra devono recuperare il contatto con i cittadini. Non resta per me che continuare a lavorare mettendomi ancora al servizio del mio territorio e del mio Paese. La ricostruzione del centrosinistra sarà lunga e dovrà partire da un efficace progetto per l'Italia e per le nostre città. Le amministrative a Pisa si avvicinano e rappresentano il punto da cui ripartire".

"Si va a Roma - ha proseguito la Ciampi - con la consapevolezza che l'Italia è cambiata politicamente, è un'Italia diversa, che ha una visione del mondo completamente diversa dalla sinistra. Questo non ci sgomenta, ci rende consapevoli che dobbiamo ricostruire la nostra casa del centrosinistra: più coesa, meno litigiosa, meno soggetta a frantumazioni. Io credo che il segretario Renzi abbia condotto la sua battaglia in maniera autorevole. In questo momento tutti dobbiamo fare quadrato attorno al partito e sentirci comunità, gruppo, squadra. Resterò a fare il sindaco a Calcinaia, perché ho una squadra assolutamente efficiente, che nel corso degli anni ha dimostrato la propria capacità ed esperienza. Così mantengo la promessa fatta ai miei elettori".

Stefano Ceccanti: "Noi eletti sul territorio pisano abbiamo una grande responsabilità di cui siamo consapevoli. Rappresentare Pisa e la sua provincia, questa volta, sarà diverso: il nostro ruolo dovrà essere attivo in vista dei prossimi appuntamenti, come le elezioni amministrative. E il nostro impegno, in questo senso, ci sarà fin da subito".

Susanna Cenni: "Ringrazio di cuore tutto il partito pisano, gli amici e i compagni che mi hanno sostenuta in questa campagna elettorale. Difficile gioire in un quadro come quello che si è presentato anche in Toscana. Il mio risultato è il risultato di tutti noi. Adesso tutti al lavoro per ricostruire una prospettiva di centrosinistra per il Paese e per vincere le sfide locali. Dai prossimi giorni sarò al lavoro per il collegio che mi ha eletta sua rappresentante, una terra bella e differente".

In conclusione il commento del segretario provinciale Massimiliano Sonetti: "In un momento molto difficile per il nostro partito, siamo contenti per l'elezione di Stefano Ceccanti, Lucia Ciampi e Susanna Cenni nei nostri collegi. Congratulazioni ai candidati e ai loro staff per il gran lavoro svolto sul territorio, e un grazie anche a Valeria Fedeli per essersi spesa qui da noi, ascoltando persone e storie che senza dubbio porterà con sé. Non ce l'ha fatta per pochissimi voti, ma siamo contenti che sia riuscita a passare dal plurinominale. Sono certo che il suo impegno per il nostro territorio non verrà meno e la considero parte della nostra squadra, adesso come in futuro. Complimenti anche a Rosa Maria Di Giorgi per la sua elezione a Firenze. In pochi hanno, infine, sottolineato l'importanza della riaffermazione di Nicola Zingaretti nel Lazio, peraltro la prima riconferma di un governatore uscente in quella regione: lo considero un modello di centrosinistra vincente, capace di affermarsi in un contesto complicatissimo. Il mio invito ai nostri eletti è di rafforzare il proprio impegno sul territorio in vista dei prossimi appuntamenti. E' molto importante. Adesso, al lavoro per Pisa".