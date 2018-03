Elezioni politiche 2018: nel Comune di Pisa si afferma il centrodestra

Testa a testa serrato per quanto riguarda il Comune di Pisa ma alla fine la coalizione di centrodestra la spunta sia alla Camera che al Senato. Il leghista Ziello alla Camera supera il 31% battendo la candidata Pd Lucia Ciampi. Laura Palagini del M5S ottiene invece il 23,73% si preferenze.

Non cambia la musica al Senato dove la candidata del centrodestra Rosellina Sbrana supera di oltre un punto percentuale l'ormai ex ministro Valeria Fedeli, in corsa con il centrosinistra. L'ex sindaco di Pisa Paolo Fontanelli, 'in gara' con Liberi e Uguali sfiora invece il 10%.

Una vittoria, quella del centrodestra, a Pisa città che apre nuovi scenari in vista delle prossime elezioni comunali.

Di seguito i risultati definitivi (86 su 86 sezioni scrutinate) alla Camera e al Senato nel comune di Pisa.

Camera

Voti validi 97,59%

Voti contestati 0,00%

Schede bianche 0,84%

Schede nulle 1,57%

Candidato Uninominale Voti % Suddivisione dei voti GIANLUCA VILLANI 450 0,88 Solo Candidato 25 Casapound Italia 425 NICOLA SIGHINOLFI 80 0,16 Solo Candidato 10 Per Una Sinistra Rivoluzionaria 70 NICOLA FRATOIANNI 4.418 8,65 Solo Candidato 315 Liberi e Uguali 4.103 EDOARDO ZIELLO 15.850 31,03 Solo Candidato 348 Fratelli d'Italia 2.194 Forza Italia 4.183 Noi con l'Italia 353 Lega 8.772 SIMONE GROSSI 140 0,27 Solo Candidato 10 L'Italia agli italiani 130 LAURA PALAGINI 12.122 23,73 Solo Candidato 492 Movimento 5 Stelle 11.630 EMANUELA GRIFONI 1.725 3,38 Solo Candidato 98 Potere al Popolo 1.627 PAOLO CASOLE 434 0,85 Solo Candidato 16 Partito Comunista 418 ROBERTO MURA 264 0,52 Solo Candidato 19 Il Popolo della Famiglia 245 LUCIA CIAMPI 15.590 30,52 Solo Candidato 527 Civica Popolare 259 +Europa 2.415 Insieme 522 Partito Democratico 11.867

Senato

Voti validi 97,62%

Voti contestati 0,01%

Schede bianche 0,79%

Schede nulle 1,58%