Elezioni politiche 2018 in Toscana: vince il centrosinistra, ma di pochissimo

Le elezioni politiche del 2018 segnano nella Regione Toscana un momento estremamente difficile per il centrosinistra. Il Partito Democratico si conferma la prima compagine politica della coalizione sulla soglia del 30% delle preferenze, superando insieme ad Insieme, +Europa e Civica popolare, il 33-34%. Ma il centrodestra, trainato dalla Lega, si attesta al 32%, contendendo di fatto la leadership regionale alla sinistra. Terza forza e senza bisogno di alleanze è il Movimento 5 Stelle, sul 25%.

Male gli altri partiti, in primis Liberi e Uguali. Non ha convinto la nuova formazione 'più a sinistra del Pd', che non raggiunge il 5%. Segue Potere al Popolo sul 2%, davanti Casapound che registra l'1% dei voti, così come il Partito Comunista.

Camera

Gruppi uninominali e liste Voti % CANDIDATI UNINOMINALI 718.508 33,66 PARTITO DEMOCRATICO 629.254 29,59 +EUROPA 61.259 2,88 ITALIA EUROPA INSIEME 15.688 0,73 CIVICA POPOLARE LORENZIN 8.816 0,41 CANDIDATI UNINOMINALI 684.964 32,08 LEGA 370.381 17,41 FORZA ITALIA 211.756 9,95 FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 88.847 4,17 NOI CON L'ITALIA - UDC 12.164 0,57 CANDIDATI UNINOMINALI 527.013 24,68 MOVIMENTO 5 STELLE 524.900 24,68 CANDIDATI UNINOMINALI 97.691 4,57 LIBERI E UGUALI 97.351 4,57 CANDIDATI UNINOMINALI 42.286 1,98 POTERE AL POPOLO! 42.119 1,98 CANDIDATI UNINOMINALI 22.250 1,04 CASAPOUND ITALIA 22.134 1,04 CANDIDATI UNINOMINALI 22.166 1,03 PARTITO COMUNISTA 22.112 1,03 CANDIDATI UNINOMINALI 10.539 0,49 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 10.501 0,49 CANDIDATI UNINOMINALI 6.024 0,28 ITALIA AGLI ITALIANI 5.979 0,28 CANDIDATI UNINOMINALI 3.145 0,14 PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 3.115 0,14

Senato