Roberto Speranza (LeU) in visita ai lavoratori della Tmm a Pontedera

Tappa a Pisa e Pontedera per Roberto Speranza, candidato di Liberi e Uguali alla Camera in Toscana.

L'appuntamento è in programma per domenica 25 febbraio.

Alle ore 12.30 sarà a Pisa al Circolo Arci Tom Benetollo, via Frascani, quartiere Isola Verde (Pisanova), per un pranzo elettorale insieme a Paolo Fontanelli e Nicola Fratoianni.

Alle ore 15.00 sarà a Pontedera per un incontro con i lavoratori in presidio della TMM in viale Africa. Alle ore 16.00 sempre a Pontedera la visita si concluderà alla sede del comitato elettorale Liberi e Uguali (via Roma 36) con un incontro aperto alla cittadinanza.