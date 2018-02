Elezioni politiche 2018: sconti sul viaggio per gli elettori

In vista delle elezioni politiche del 4 marzo, gli elettori che si recheranno a votare nel proprio Comune di iscrizione elettorale, potranno usufruire delle agevolazioni di viaggio, rivolgendosi agli enti che gestiscono i servizi di trasporto.

Treni

Nel caso di viaggio in treno, Trenitalia Spa applica riduzioni del 60-70% sui biglietti (a seconda del tratto di percorrenza). Il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 23 febbraio e quello di ritorno oltre il 14 marzo. I biglietti a tariffa agevolata vengono rilasciati su presentazione di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale (info su www.trenitalia.it). Oltre a Trenitalia Spa, anche la società Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa (la società che gestisce Italotreno) applicherà una riduzione a favore degli elettori pari al 60% del prezzo del biglietto. I biglietti a tariffa agevolata, acquistabili dal 12 gennaio al 4 marzo, potranno essere utilizzati per viaggiare dal 23 febbraio al 13 marzo (info su: www.italotreno.it).