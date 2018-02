Liberi e Uguali, Speranza a Pisa: "Difendiamo la sanità pubblica"

"La sanità pubblica e universale è una conquista di civiltà che dobbiamo difendere ogni giorno: nei prossimi 5 anni 45mila medici andranno in pensione, è indispensabile sostituirli tutti con energie giovani e qualificate". E' quanto ha affermato Roberto Speranza all'incontro di Liberi e Uguali all'Arci Tom Benetollo di Pisanova insieme al candidato al Senato Paolo Fontanelli.

Speranza, nella tappa pisana, ha parlato delle difficoltà che sta affrontando il Paese: "In Italia il 49% dei medici ha più di 55 anni, mentre in altri paese Ue solo il 14% superano quella soglia - ha proseguito Speranza - e qui subentra l'investimento in università e ricerca". Un tema questo che si inserisce a pieno nella questione del lavoro. "Negli ultimi anni in particolare il lavoro è stato svilito, molti sono i lavoratori ai quali è stata tolta la dignità e come si può pensare di uscire dalla crisi umiliando chi lavora e che ogni giorno vede messi in discussione i suoi diritti? Per questo pensiamo che si debba ripartire dall'abolizione dell'articolo 18 ed è inutile spendere 30 miliardi di euro in bonus per raccattare un misero consenso e zero risultati per risollevarci dalla crisi". "Se vuoi portare avanti politiche contro i lavoratori ti serve avere nel Pd persone come Casini in Parlamento, non stupisce, ma lo dico perché molte persone di sinistra sono rimaste tradite, per questo vogliamo ridare una casa politica con un partito di sinistra forte, unito e autonomo". "Gli altri partiti ci propongono degli eroi che risolvono tutto con la bacchetta magica - ha concluso Speranza - come i vari Salvini, Berlusconi, Renzi e Grillo, ma noi non abbiamo bisogno di eroi. Abbiamo bisogno di persone normali, serie, perbene, che lavorano dalla mattina alla sera per la comunità".

Gli ha fatto eco Paolo Fontanelli: "Oggi oltre 10 milioni di persone non si curano perché non se lo possono permettere e questo è inaccettabile - ha affermato il candidato al Senato - serve un cambio di direzione, di una svolta per un cambiamento che solo Liberi e Uguali può rappresentare seriamente. Perché quando i giovani non riescono ad avere un lavoro stabile, una prospettiva di vita, hanno terrore del loro futuro, perché diseguaglianze e ingiustizie la fanno da padrona, serve un cambiamento. Quando un lavoratore perde il suo posto di lavoro a 50 anni e vede nero davanti a se, per la sua famiglia, allora serve un voto chiaro e di svolta".





Dopo l’iniziativa Fontanelli e Speranza si sono recati dai lavoratori Tmm in presidio davanti all’azienda a Pontedera dove hanno ascoltato le loro istanze. "La situazione della Tmm è uno specchio della crisi e di come il lavoro e i lavoratori sono trattati, sosteniamo la loro lotta e chiediamo che si arrivi ad una soluzione che può essere trovata. Ci siamo già attivati in questi mesi e di sicuro non abbandoneremo queste persone che lottano per il loro lavoro, le loro famiglie e la loro dignità". La giornata si è chiusa con un incontro alla sede LeU di Pontedera insieme a militanti e simpatizzanti.