Valeria Marrocco (M5S) nel comprensorio del cuoio: "Per uno Stato 'amico' del cittadino"

Ha toccato il comprensorio del cuoio questa mattina, 17 febbraio, il tour di Valeria Marrocco, candidata M5S nel collegio pisano. Marrocco ha incontrato la cittadinanza nel mercatino di Santa Croce sull'Arno e a Ponte a Egola.

"Il nostro programma, non è un insieme di promesse ma un elenco di obiettivi concreti da realizzare nell’arco della legislatura la cui sostenibilità economica è stata individuata e avallata da studi tecnici di settore" così Marrocco a margine dell'evento.

"Nel nostro impegno di governo lo Stato deve tornare ad essere 'amico' del cittadino e accompagnarlo per sostenerlo in ogni fase di vita, da quelle più complesse come la ricerca di un lavoro dopo un licenziamento fino all'incentivo all'attività di start up con cui magari si sta svoltando la propria esistenza” ha proseguito la candidata M5S.