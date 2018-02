Imprese: Marrocco (M5S) incontra Confcommercio

Incontro tra Valeria Marrocco, candidata al Senato nel collegio uninominale di Pisa per il Movimento Cinque Stelle, e un delegazione della dirigenza di Confcommercio Pisa. Marrocco era accompagnata dalla consigliera comunale di Pisa Valeria Antoni e dal consigliere comunale di Ponsacco Michele Martini.

"E' stata un’occasione preziosa per il confronto tra le misure proposte dal programma del M5S a favore delle piccole e medie imprese e le richieste della stessa associazione di categoria - afferma Marrocco - il M5S, attraverso l’alleggerimento fiscale, la semplificazione normativa e la deburocratizzazione oltre alla garanzia dell’accesso al credito come microcredito e istituzione della banca pubblica di investimento, inversione dell’onere della prova a favore del contribuente, superamento e abolizione del modello 'Equitalia', ancora in essere seppur sotto altro nome, e sicurezza, intende far ripartire l’economia locale. Misure la cui copertura finanziaria è stata individuata, oltre ad essere dotata di avallo tecnico". "Una sinergia di ascolto diretto - conclude la candidata Marrocco - che il Movimento Cinque Stelle intende portare avanti nel tempo per risposte concrete e adeguate rispetto alle reali necessità delle categorie rappresentate".