Verso il 4 marzo: volantinaggi di Forza Italia in città

Un fine settimana di volantinaggio per il coordinamento provinciale di Forza Italia in vista delle elezioni politiche di domenica 4 marzo.

Sabato 17 febbraio dalle ore 10.00 alle 13.00 militanti e simpatizzanti saranno presso il mercato di via Paparelli, mentre nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle 19.00 in via Oberdan, in centro città. Domenica 18 febbraio invece dalle ore 11.00 alle 13.00 tappa sul litorale, in via Repubblica Pisana a Marina di Pisa.

"L’occasione - sottolineano da Forza Italia Pisa - sarà utile per illustrare dettagliatamente ai cittadini le proposte relative al rilancio dell’Italia, per la crescita, la sicurezza, le famiglie e l’occupazione. I cittadini potranno, inoltre, contattarci tramite la mail provinciale@forzaitaliapisa.it o la pagina Facebook 'Forza Italia Pisa Coordinamento Provinciale'".