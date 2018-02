Elezioni politiche 2018, Mazzeo (Pd): "Il candidato della destra ha copiato i nostri volantini"

"A quanto pare il candidato della destra a Pisa è talmente senza idee proprie che arriva perfino a copiare i nostri volantini elettorali di 3 anni fa! Cari amici, diffidate da chi pensa che la politica sia fatta solo col copia incolla! Il 4 marzo scegliete chi propone un programma fatto di impegni reali, concreti e soprattutto ORIGINALI!".

Ha scritto così oggi, 22 febbraio, su Facebook, il consigliere regionale e vicesegretario Pd Toscana Antonio Mazzeo, denunciando pubblicamente con una foto la somiglianza fra i testi di volantini, uno del Pd per le Regionali 2015 e l'altro dell'attuale campagna elettorale per le politiche del candidato di destra Edoardo Ziello, Lega Nord.

"Non appena ho visto il volantino - spiega Mazzeo - mi è subito tornato in mente quello che avevo scritto io quasi tre anni fa ma non volevo crederci. E invece, una volta recuperato il materiale, ho scoperto che aveva davvero copiato praticamente in maniera testuale. Se non altro è sempre più chiaro chi sono i nostri avversari: dopo il M5S che copia pezzi di programmi da Wikipedia abbiamo anche la destra che copia i volantini elettorali".

"Ci fa ovviamente piacere - attacca ancora Mazzeo - che trovino buone le nostre idee comunicative, ma ci pare quanto meno contraddittorio voler attaccare il Partito Democratico e poi copiarne il materiale elettorale. E' del tutto evidente, in ogni caso, la totale mancanza di idee e di contenuti della loro campagna elettorale. A quanto pare imparare soltanto a memoria la lezione e le frasi sguaiate di Salvini non era abbastanza e il candidato della destra pisana ha pensato bene di copiare anche altro. Per quanto ci riguarda, in ogni caso, è una ulteriore conferma: gli elettori pisani potranno scegliere tra chi pensa che la politica sia solo una questione di copia-incolla e chi invece, come il Partito Democratico, propone programmi e progetti concreti, realizzabili e misurabili. E' una differenza davvero non da poco e di cui andiamo orgogliosi. Senza dimenticare che tra l'originale e la copia, la gente sceglie sempre l'originale".

Immediata la replica di Ziello: "Stupisce che Antonio Mazzeo non potendomi attaccare sul nostro programma elettorale cerchi di attaccarmi sulla grafica dei miei volantini fatta da un grafico e non dal sottoscritto. Se io avessi davvero copiato le idee del Pd avrei proposto a tutti i cittadini pisani di accogliere migliaia di immigrati che ci fanno spendere annualmente circa 12,8 milioni di euro, di avere più Europa, inchinandoci alla folle direttiva Bolkestein e allo scellerato trattato CETA che vogliono desertificate l'economia italiana, avrei proposto di dare le case popolari prima agli immigrati, come fa Lucia Ciampi, loro candidata al collegio uninominale di Pisa e invece se si legge il mio volantino troviamo a caratteri cubitali alcuni principi che non hanno nulla a che vedere con il Pd: prima gli italiani, flat tax al 15% e più sicurezza. Magari il Partito Democratico avesse questi punti che sarei stato ben felice di copiare".

Poi una nuova replica dal consigliere regionale Pd Mazzeo: "Il modo con cui il candidato della Lega si giustifica dall'aver copiato il nostro volantino elettorale di tre anni fa rende ancora più grave la situazione: Ziello ha Infatti ammesso che un candidato al Parlamento come lui non sa neppure che cosa viene scritto a sua firma ed affida ad un grafico una lettera con cui lui stesso si rivolge ai cittadini e agli elettori chiedendo il loro voto. È evidente che se così fosse la destra ha sbagliato candidato e avrebbe dovuto proporre per il Parlamento il grafico e non lui...".