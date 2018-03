Elezioni politiche 2018, pisani alle urne: la diretta della giornata di voto

Giornata di voto quella di oggi, domenica 4 marzo, per gli elettori italiani. Sono chiamati al voto 46 milioni di cittadini, che dovranno eleggere il nuovo Parlamento: Camera e Senato della diciottesima legislatura.



Per quanto riguarda il Comune di Pisa voteranno per la Camera 68263 elettori (suddivisi in 32312 maschi e 35951 femmine), al Senato invece, dove possono votare solo coloro che hanno compiuto 25 anni, saranno 63969 elettori (suddivisi in 30092 maschi e 33877 femmine) chiamati alle urne.

L'elettore più anziano è una donna nata il 23/09/1912, i più giovani sono 3 maschi nati il 04/03/2000.

Si vota dalle 7 alle 23, poi subito dopo inizierà lo spoglio delle schede che non dovrebbe terminare oltre la mattinata di domani, lunedì 5 marzo.

Tutti gli aggiornamenti in diretta

ORE 7.30: I candidati del Partito Democrativo Valeria Fedeli e Stefano Ceccanti alle urne

ORE 7: Aperti ufficialmente i seggi per le elezioni politiche 2018



