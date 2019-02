Elezioni amministrative a Castelfranco: Gabriele Toti è il candidato del centrosinistra

Sarà nuovamente Gabriele Toti, attuale sindaco di Cas telfranco di Sotto, il candidato di tutto il centrosinistra che, dopo ben dieci anni, ritrova il suo perimetro naturale. Dopo un lungo confronto è stato raggiunto un patto unitario di coalizione tra Partito Democratico, Liberi ed Uguali e Partito Socialista Italiano, che per dieci anni si è posto all'opposizione in consiglio comunale. Una ritrovata unità politica cercata e voluta dallo stesso sindaco, che si è messo in discussione non annunciando la sua candidatura fin quando non fosse stato raggiunto un accordo unitario, dando pari dignità a tutti gli interlocutori.

Scrivono i partiti: "Crediamo nell'unità delle forze progressiste e riformiste come un valore imprescindibile per i nostri elettori perchè soltanto insieme possiamo rilanciare un governo locale all'altezza delle aspettative della nostra Castelfranco". La presentazione della coalizione e dei principali punti programmatici è prevista per sabato 23 febbraio alle 11 presso la sede del 'Centrosinistra Unito per Castelfranco' in Piazza Bertoncini.