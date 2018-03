Amministrative, Nap-FdI: "Prima di Pasqua ufficializziamo il candidato del centrodestra"

"Non possiamo attendere oltre, sono settimane che aspettiamo!". Noi Adesso Pisa e Fratelli d'Italia di Pisa chiedono una risoluzione rapida del nodo candidato sindaco per il centrodestra, dopo la convergenza locale sul nome di Michele Conti: "La città ha bisogno di una risposta immediata; il nostro sodalizio (la lista civica Noi Adesso Pisa e Fratelli d'Italia si presenteranno uniti sotto il medesimo simbolo alle amministrative) si è espresso in maniera unanime sul nome del candidato sindaco già da tempo, e francamente non si riesce a capire il motivo di questo estenuante attendismo".

Per gli esponenti della lista "lo stato di emergenza e di assoluto declino della città" insieme alla "lacerazione profonda del centrosinistra" esigono una "risposta responsabile, forte, coraggiosa, immediata da parte di chi si candida per il cambiamento". Il richiamo poi è ad una "coalizione il più ampia possibile", per questo Nap-Fdi afferma che "stiamo lavorando con pazienza a tale obiettivo, capendo e rispettando le esigenze di tutti. Ma al tempo stesso si chiede a tutti gli alleati la franchezza di dire sì o no rispetto a una proposta che è stata fatta da tempo".

Il centrodestra deve quindi trovarsi perché "la città, i commercianti, i residenti, gli imprenditori, ci stanno chiedendo unità, il nome del candidato del centrodestra e un programma su cui confrontarci e dibattere. Rispetto a tali sollecitazioni abbiamo il dovere di dare risposte concrete; per questo motivo chiediamo a tutte le forze del centrodestra di dare una risposta definitiva entro questa settimana, o altrimenti di motivare pubblicamente il protrarsi dell'attesa. I bizantinismi, le liturgie della politica appartengono a un'altra epoca e hanno già provocato abbastanza danni".