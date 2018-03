Elezioni amministrative, Sonetti (Pd): "Si vince solo con un'ampia coalizione"

"Un'ampia alleanza delle forze democratiche e progressiste è l'unica strada per vincere le imminenti elezioni amministrative nella nostra provincia. A partire da Santa Maria a Monte, Montecatini val di Cecina e dal capoluogo". Sono queste le parole del segretario provinciale del Partito Democratico Massimiliano Sonetti, pronunciate ieri 19 marzo durante la direzione provinciale svoltasi nel circolo Pd di San Frediano a Settimo a Cascina. Il partito quindi vuole ancora il dialogo, in particolare dopo la reazione negativa di Liberi e Uguali alla scelta come candidato sindaco a Pisa dell'assessore ai lavori pubblici Andrea Serfogli.

La partita per chi sarà il rappresentate del centrosinistra appare ancora aperta. "Le linee guida che ci arrivano dalla nuova reggenza del partito regionale - ha detto il segretario - sono molto chiare e intendiamo recepirle pienamente: le sfide locali dei prossimi mesi, ma anche del 2019, che vedono al voto molti comuni della nostra provincia, determineranno anche il futuro della Toscana. Per questo, come deliberato dall'assemblea dell'unione comunale di Pisa del 16 marzo, il partito è impegnato a tutti i livelli a 'mettere in campo tutte le azioni coerenti a costruire una coalizione larga di centrosinistra, con la maggioranza attuale e allargando alle forze politiche e civiche che si rifanno a quei valori e ideali', anche laddove questo possa significare riconsiderare le proposte già formulate dal nostro partito e offerte alla valutazione delle altre forze politiche. L'unità, anche per il Pd pisano, viene prima di tutto".

"Ci appelliamo - ha concluso Sonetti – al senso di responsabilità di ciascuno, dichiarandoci pronti ad affiancare i dirigenti delle unioni comunali di Santa Maria a Monte e Montecatini val di Cecina e in particolar modo Pisa, nel portare a termine con successo, nei prossimi giorni, la costruzione a sostegno di una candidatura condivisa di un'ampia coalizione delle forze democratiche, civiche e progressiste che, inserendo i necessari elementi di innovazione e di novità, non neghi i buoni risultati ottenuti in questi anni di governo della città e valorizzi il contributo, indispensabilmente unitario, del Pd pisano".