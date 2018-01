Elezioni comunali: nel Movimento 5 Stelle c'è un altro candidato sindaco

E' lotta a due per chi sarà il prossimo candidato a sindaco di Pisa del Movimento 5 Stelle. Come avevamo anticipato alcuni mesi fa alla candidatura di Gabriele Amore, espressione del Meet up storico dei pentastellati, si è infatti aggiunta la candidatura Giulio Lisanti sostenuta dal Meet up Amici a 5 Stelle. Il candidato sindaco, salvo cause di esclusione, sarà così deciso attraverso una votazione online sulla piattaforma Rousseau.

"Venerdì 26 gennaio l'Ing. Giulio Lisanti - fanno sapere dal Meet up Amici a 5 Stelle - ha presentato la richiesta di certificazione all'uso del simbolo del Movimento 5 Stelle, per la candidatura a sindaco di Pisa alle elezioni amministrative 2018. Lisanti è un candidato di eccellenza: ingegnere aerospaziale, nato a Pisa, lavora in una azienda del settore nell'area pisana ed è molto legato al territorio. Forte della passione per la sua città, si è messo a disposizione dei cittadini per questa campagna elettorale 2018 ed ha costruito intorno a sé una squadra di qualità dove non mancano professionisti e persone con competenze riconosciute".

Le regole prevedevano che il termine per la presentazione delle candidature fosse il 30 gennaio. "Lisanti - continua la nota del Meet Amici a 5 Stelle - si presenta come una persona di spessore culturale e carismatica; uomo pragmatico e portato, anche per formazione, a risolvere i problemi. Il suo programma coniuga innovazione e sostenibilità: un pisano per rilanciare a Pisa il lavoro e la qualità della vita di tutti i cittadini. Rimetteremo agli attivisti del territorio la scelta finale del candidato a sindaco, nell'intento di arricchire lo spazio del dibattito democratico all'interno del Movimento. Lisanti, infatti, si misurerà con l'altro candidato, Gabriele Amore, nella votazione online sulla Piattaforma Rousseau".