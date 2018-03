Elezioni comunali 2018: presentata la lista 'Pisani per Pisa', a sostegno della candidata Zippel

Si é tenuta questa mattina, 10 marzo, alle ore 11 a Marina di Pisa, la presentazione di un'altra lista civica che appoggia la candidata a sindaco Maria Chiara Zippel. Ha preso infatti vita oggi 'Pisani per Pisa', con a capo Franco Romagnoli. Molte le persone intervenute, fra curiosi e sostenitori.

"Non vogliamo fare voli pindarici e promettere l'impossibile - ha detto Zippel - ma vogliamo essere concreti e valutare tutti gli interventi sulla base dell'analisi del bilancio. L'apartiticità delle liste é dovuta al fatto che si schierano dalla parte del cittadino e sono scevre dall'appartenenza a schieramenti politici". E' stata richiamata l'attenzione sulla forza e sull'unione tra i cittadini e sul fatto che "il sindaco, in qualità di primo cittadino deve, volente o nolente, esser vicino a chi vive la città e purtroppo è vittima anche dei suoi problemi". Molto sentito anche il tema scuole: "Strutture scolastiche versano in situazioni a dir poco oscene".

Fra i candidati della lista ci sono Andrea Antonelli, Paolo Forni e Paolo Musto . Lo slogan della compagine a sostegno della candidata Zippel è "Riprendiamoci Pisa. Noi con voi".