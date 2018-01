Elezioni comunali 2018: presentazione di Pisa Libera e Sicura

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

“Pronti a crescere insieme, pronti a condividere con voi, speranze e progetti”. Con questo slogan, questa mattina al Tower Plaza, è stata presentata alla cittadinanza la lista civica “Pisa libera e sicura”, una delle liste più agguerrite creata a sostegno della candidatura a sindaco di Maria Chiara Zippel. Nonostante le amministrative siano ancora distanti, un autentico bagno di folla ha salutato l'avvio di questo inedito percorso civico guidato da Alessandro Ricci, Michele Ammannati e Giovanni Redi, unitamente agli altri 29 candidati di lista, ovvero un team variegato costituito da gente comune che ha deciso di metterci la faccia per provare a concretizzare quanto fino ad ora è rimasto solo nel dimenticatoio.

Un forte richiamo alla partecipazione è stato lanciato nella circostanza da Giovanni Redi, sportivo quasi per vocazione e campione mondiale di Muay Thay. In questo contesto non poteva mancare l'argomento stadio, per la cui realizzazione è stato rinnovato il massimo supporto ed impegno da parte di tutte le liste collegate.

Alessandro Ricci, imprenditore e fondatore del primo centro di infortunistica stradale CIS, ha poi delineato con etrema chiarezza le criticità registrate e mai superate dalle precedenti amministrazioni, in tema di mobilità.

Michele Ammannati, uno dei soci fondatori del Pisa Ovest e responsabile della direzione commerciale della Gdo, ha ricordato il vero ruolo di Pisa Città d'Arte, ben diverso e più prestigioso che città turistica. A margine dell'iniziativa hanno preso la parola anche diversi candidati come Fabrizio Bani, Roberto Elisei, Walter Tramonte, Kora Cantagalli, Alessandro Schettini su temi quali politica partecipata, assenza di ospedali per animali e molti altri.

Da sottolineare l'intervento del candidato Michael Pandolfi, organizzatore di eventi come UPlay, che ha lamentato un completo disinteresse da parte dell’amministrazione comunale riguardo l’organizzazione di eventi di portata mondiale che potrebbero portare a Pisa non solo ancora più notorietà ma anche molti introiti.

L'annosa querelle di quella che doveva esssere la momentanea sistemazione delle bancarelle del Duomo è stata riaccesa da Gianmarco Boni, presidente dei bancarellai. Dalla rimozione coatta alla sistemazione in “tendopoli” all’ingresso di Piazza dei Miracoli, ottantotto famiglie chiedono una soluzione più decorosa al problema. La candidata a sindaco Zippel, la stessa che per prima si è interessata nel concreto al problema, si rivolge indignata a chi fino ad ora abbia attuato misure forzose e coatte nei confronti di chi ha fatto la storia della Piazza tra i patrimoni dell’Unesco. “La rimozione coatta andrebbe fatta-ribadisce la Zippel - nei confronti di chi abusivamente occupa territorio e vende merce contraffatta, snaturando quello che è stata la storia di Pisa.