Ballottaggio: con Serfogli Zippel e Veronese, che sarà assessore

Accordo Serfogli-Veronese-Zippel. Sarà affrancamento delle liste civiche dei candidati al centrosinistra, con Veronese che in caso di vittoria sarà assessore. L'annuncio dell'apparentamento è stato dato in conferenza stampa oggi, 17 giugno, dallo stesso Serfogli: "In questo modo la nostra si caratterizza ulteriormente come una candidatura plurale, inclusiva, aperta al civismo e a realtà che da sempre abbiamo detto costituire una parte importantissima del tessuto economico e sociale di Pisa. Nel momento in cui la Lega conferma da Roma e da Cascina di voler comandare da sola, noi ribadiamo di non essere commissariati da nessuno ma, anzi, di rappresentare l'espressione massima di partecipazione e apertura alla città".

Entrano così nell'alveo del centrosinistra a sostegno di Serfogli Patto Civico, Progetto Pisa e La nostra Pisa. "C'è prima di tutto un apparentamento non tecnico e politico che solo noi siamo in grado di fare in questo ballottaggio - ha detto Serfogli - ed è quello con tutti i pisani liberi che amano Pisa e la vogliono cambiare davvero. Quelli che possono legittimamente volere anche qualcosa di meglio di quello che il centrosinistra ha fatto negli ultimi anni, ma che di sicuro non vogliono che la città finisca nelle mani di un partito di destra"

Serfogli si è poi soffermato sulle modalità che hanno portato all'affrancamento formale con le altre liste: "Il tema sono stati i rispettivi programmi e la ricerca sia dei punti in comune sia di quelli che potevano andare ad allargare la piattaforma con cui mi sono presentato agli elettori al primo turno. E così è stato. Per noi le liste civiche hanno sempre rappresentato un interlocutore importante mentre la destra le dipingeva come inutili, dannose e finte. Una differenza di fondo che le stesse liste civiche hanno sottolineato con forza e che è stata una base di partenza decisiva per poter arrivare a un'intesa. Non è un caso che il vero candidato sindaco della Lega Ziello, e il suo portavoce Conti, vedano solo il Pd e provino a rappresentare la competizione come se fosse solo Pd contro Lega, un imbroglio che rivela chiaramente, ancora una volta, come le liste civiche per loro non esistano. Proprio per questo, tutti gli elettori che al primo turno hanno votato per loro e i loro candidati sindaci, hanno una sola scelta al ballottaggio che li possa davvero rappresentare. E quella scelta siamo noi".

Come anticipato si parla già di ruoldi di governo: "La giunta che andrò a formare una volta eletto sarà profondamente rinnovata rispetto a quella attuale e in essa saranno rappresentati tanto i partiti politici quanto le realtà civiche della città. Antonio Veronese ne farà parte". Non è stata annunciata la delega che potrebbe ricoprire. Sarebbe comunque il secondo tassello, dopo l'ex magistrato Nicola Pisano, che avrà le deleghe a sicurezza, legalità, degrado e polizia municipale.

Lo scacchiere elettorale vede poi incerti gli elettori 'escusi' dal ballottaggio. Serfogli si rivolge a tutti: "La nostra squadra non si ferma qui, ma si allarga a tutti gli elettori che si riconoscono nei valori del centrosinistra o a quelli del Movimento Cinque Stelle che al primo turno hanno scelto Gabriele Amore proprio perché non vogliono il matrimonio che gli è stato imposto da Roma e che ha già permesso a Salvini di cannibalizzare il loro partito. E mi rivolgo anche a quelli che al primo turno hanno sostenuto Raffaele Latrofa e che sono stati rifiutati dalla Lega, perché avrebbero scalfito il loro dominio assoluto su un'eventuale maggioranza".

Serfogli ha inoltre voluto ribadire come la sua candidatura sia nata "dal basso e a differenza di Conti non ha padrini politici. Anzi. Nel corso della campagna e con gli apparentamenti decisi oggi ha assunto tutte le caratteristiche che il centrosinistra auspicava anche quando, mesi fa, sono state valutate ipotesi alternative alla mia. E una volta definita ha visto tutti dare il proprio contributo con straordinaria generosità e impegno. Ringrazio quindi il Pd e tutte le liste che mi hanno sostenuto per il grande lavoro che hanno fatto e stanno continuando a fare a sostegno della mia candidatura, della nostra squadra di consiglieri comunali e di una coalizione che, oggi più che mai, rappresenta al meglio Pisa e tutti i cittadini pisani".

I numeri del Consiglio Comunale

Il conto fatto dal centrosinistra prevede che se Andrea Serfogli dovesse diventare sindaco, il Partito Democratico avrebbe 13 consiglieri, mentre 7 spetterebbero alle 6 liste civiche, che avrebbero un peso non indifferente: "Per dirla altrimenti - ha spiegato il candidato - con questi apparentamenti la coalizione che uscirebbe vincente dal secondo turno presenterebbe un partito e 6 liste civiche. Se invece dovesse vincere la destra leghista, i consiglieri guidati direttamente da Ziello sarebbero 15 (oltre al sindaco), più 5 che si dovrebbero spartire Nap e Forza Italia. La Lega, insomma, comanderebbe da Roma e da Cascina senza che nessuno la possa fermare, anche quando, come recita il 'contratto' di governo, potrebbe bloccare le grandi opere fondamentali per Pisa"