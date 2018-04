Elezioni comunali, per il Pd niente primarie: il candidato sindaco è Andrea Serfogli

Il Partito Democratico ha il suo candidato sindaco: è l'assessore al bilancio ed ai lavori pubblici Andrea Serfogli. Dopo la scelta della direzione regionale di non intraprendere la strada delle primarie di coalizione è saltata quindi anche l'ipotesi delle primarie di partito, in quanto non si sono presentati altri pretendenti entro il termine fissato per la sera del 21 aprile.

"In questi mesi - spiega il segretario provinciale Pd Massimiliano Sonetti - abbiamo provato in tutti i modi a far prevalere la politica sui personalismi e sulle pur legittime aspirazioni. L'assenza di candidati denota stanchezza e mancanza di voglia di scontrarsi ancora sui nomi: quindi niente primarie, né di coalizione né interne al Partito Democratico. La maggioranza abbondante dell'assemblea avrebbe preferito una coalizione più ampia ed eterogenea, stessa cosa il partito nazionale e quello regionale, dove la voglia di unità è stata sempre largamente prevalente".

Sciolto il nodo pendente da settimane entrerà ora nel vivo la campagna elettorale targata Pd. Sonetti guarda al lavoro da svolgere: "L'appello che faccio adesso a tutte le forze del centrosinistra è proprio all'unità, oggi più che mai, e alla responsabilità. Andrea Serfogli sarà il candidato a sindaco di Pisa del Partito Democratico. Ora al lavoro per una coalizione più ampia possibile, dove prevalga il dialogo sulle cose e non più sulle persone. La città ce lo chiede e dobbiamo essere all'altezza dell'importantissima sfida che abbiamo di fronte a giugno. Colgo l'occasione per ringraziare il gruppo dirigente di Pisa, i membri dell'assemblea per lo sforzo messo in campo e ogni singolo iscritto. Siamo una grande comunità e lo dimostreremo".