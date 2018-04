Primarie del centrosinistra, Serfogli: "Ce la metterò tutta"

Andrea Serfogli, attuale assessore nella Giunta Filippeschi, si mette in marcia verso le primarie del centrosinistra, in programma il prossimo 29 aprile, dalle quali uscirà il nome del candidato sindaco della coalizione.

"In attesa della formalizzazione dell'approvazione del regolamento per l'effettuazione delle primarie di coalizione ho deciso di avviare la promozione per la partecipazione alla consultazione - annuncia Serfogli - mercoledì 18 aprile, alle ore 18, nell'auditorium delle Officine Garibaldi si svolgerà la riunione costitutiva del comitato promotore e sostenitore della mia candidatura. E' importante attivare tutte le energie per creare la più vasta partecipazione popolare, con la massima apertura civica, quartiere per quartiere, e un confronto d'idee utile alla città".



"Io ce la metterò tutta, a servizio dei pisani che vogliono vincere la sfida del buongoverno, costruendo il futuro nel segno dell'innovazione e di un rapporto sempre più stretto fra il Comune e i cittadini, con competenza e passione - sottolinea con decisione Serfogli - il tempo rimasto è poco, ma i pisani ci chiedono certezze. Le forze del centrosinistra hanno la necessità e la volontà di dialogare con la città e di presentare le loro proposte di governo. Dobbiamo mettere in campo tutte le nostre forze, per vincere".