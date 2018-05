Andrea Serfogli lancia un nuovo invito: "Conti si confronti con me davanti ai cittadini"

Andrea Serfogli prova ancora. Lancia ancora un invito ad un confronto davanti i cittadini al candidato sindaco della coalizione di centrodestra Michele Conti.

Serfogli prosegue infatti il suo tour nei quartieri della città (oggi, martedì 22 maggio, sarà a Porta a Lucca e a I Passi).

“La campagna di ascolto, che non ho difficoltà a portare avanti perché è il modo di lavorare che contraddistingue sia me che la squadra, entra nel vivo - sottolinea il candidato del centrosinistra - più la portiamo avanti e più emergono con forza i bisogni dei cittadini. Il nostro messaggio è chiaro: diffidate delle promesse facili da fare, difficili, se non impossibili, da mantenere. Noi conosciamo bene la macchina comunale e sappiamo come renderla ancora più efficiente per dare risposte puntuali alle problematiche di ogni singolo quartiere. È per questo che invito nuovamente Michele Conti a un confronto con i cittadini. Per andare incontro alla sua agenda, gli propongo di scegliere un giorno e un quartiere tra quelli in calendario”.

Ecco il calendario degli appuntamenti di Serfogli:

martedì 22 maggio: Porta a Lucca – I Passi

giovedì 24 maggio: San Giusto – San Marco

venerdì 25 maggio: Litorale

sabato 26 maggio: Pisanova