Andrea Serfogli alle Officine Garibaldi: "Collegialità, partecipazione, discussione"

Uno stile di lavoro aperto, inclusivo e concreto. Si presenta così Andrea Serfogli, candidato sindaco del centrosinistra.

Le Officine Garibaldi di Pisa si sono trasformate, per un pomeriggio, in una distesa di tavoli di lavoro in cui sono state discusse e approfondite le principali tematiche che saranno oggetto del programma di mandato costruito: sicurezza, lavoro e sviluppo, persone e famiglie, mobilità e sostenibilità, città dei giovani e partecipazione, cultura e turismo.

Ai lavori hanno partecipato anche componenti, militanti e simpatizzanti delle liste che danno vita alla coalizione di centrosinistra: Partito Democratico, Con Danti per Pisa, Riformisti per Pisa e In Lista per Pisa, per un totale di circa 300 persone presenti.

“Ed è solo l’inizio - sottolinea Serfogli - i tavoli tematici, e quindi il lavoro di gruppo, costituiscono il modello di governo che intendo praticare se avrò l’onore di guidare questa città. Collegialità, partecipazione, discussione. E le porteremo in ogni singolo quartiere, ricordando quello che di buono abbiamo fatto e migliorando laddove dobbiamo migliorare. Un modello radicalmente alternativo rispetto alla cultura di governo dei nostri avversari. Sicurezza, lavoro e sviluppo, persone e famiglie, mobilità e sostenibilità, città dei giovani e partecipazione, cultura, innovazione e turismo. Temi caldi, sentiti, concreti. Come concreto è stato l’approccio alla discussione e allo sviluppo, che porterà a contributi fondamentali per la stesura del programma".