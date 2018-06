Andrea Serfogli alle urne: "Il primo tassello per una nuova Pisa è finalmente posto!"

Ha votato questa mattina, 10 giugno, al seggio allestito alle Scuole Toti di Barbaricina il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Andrea Serfogli, che subito dopo si è recato al seggio numero 54 per svolgere il ruolo di rappresentante di lista.

"Buongiorno pisani! Oggi andando al mio seggio mi è tornata in mente la canzone di Giorgio Gaber 'Le elezioni' e l’ho trovata perfetta in questa giornata importante per la nostra città - scrive su Facebook Serfogli dopo il voto - 'È proprio vero che fa bene un po' di partecipazione con cura piego le due schede e guardo ancora la matita così perfetta è temperata...'. Il primo tassello per una nuova Pisa è finalmente posto! Io ho votato... e voi?".