Antonio Veronese alle urne: "La nostra città ha in mano il proprio destino"

"Sono andato a votare presto: la domenica mattina è un momento della settimana che amo particolarmente. Oggi, comunque, è davvero una giornata emozionante. Non solo per me, ovviamente, ma per tutta Pisa. La nostra città ha in mano il proprio destino: saprà scegliere al meglio! Buon voto!".

Questo il post pubblicato su Facebook dal candidato sindaco di Patto Civico Antonio Veronese che ha espresso questa mattina, 10 giugno, il proprio voto alle urne.