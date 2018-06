Ballottaggio, i 'big' in campo per sostenere Serfogli: a Pisa anche l'ex premier Gentiloni

Scendono in campo i big per sostenere la candidatura a sindaco di Andrea Serfogli, che con la coalizione del centrosinistra sfiderà il prossimo 24 giugno al ballottaggio il candidato del centrodestra Michele Conti.

In arrivo a Pisa nei prossimi giorni esponenti politici di livello nazionale per appoggiare l'assessore al Bilancio della Giunta Filippeschi.

Ecco il programma:

- Lunedì 18 giugno: Beppe Sala (sindaco di Milano) e Massimo Zedda (sindaco di Cagliari), ore 21, in piazza XXV Aprile a Putignano.

- Martedì 19 o mercoledì 20 giugno: Carlo Calenda

- Mercoledì 20 giugno, ore 18.30: Andrea Gnassi (sindaco di Rimini) e Alessandro Tambellini (sindaco di Lucca), litorale

- Giovedì 21 giugno: Paolo Gentiloni e Walter Veltroni, ore 18.30, piazza Vittorio Emanuele II