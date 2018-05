Coltano: assemblea pubblica con i candidati sindaco sullo sviluppo del Borgo e della Tenuta

La Pro Loco Coltano ha organizzato per martedì 22 maggio alle ore 21,30 presso la Villa Medicea un incontro con i candidati sindaco alle prossime elezioni amministrative di Pisa per confrontarsi sul progetto di sviluppo del Borgo e della Tenuta. A tutti i candidati sindaco verrà espressamente chiesto un loro parere sui 5 punti di sviluppo che la Proloco, assieme agli abitanti del borgo, ritiene essenziali per il futuro dela tenuta e che vengono esaurientemente spiegati e dettagliati nel progetto denominato appunto 'Borgo di Coltano. Tesoro di Pisa' che può essere consultato e scaricato dal sito internet della Pro Loco.

L'assemblea è pubblica e dunque ovviamente aperta a tutti coloro che vorranno partecipare.