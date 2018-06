Ballottaggio del 24 giugno: come si vota

Sono ormai alle porte le votazioni del ballottaggio per l'elezione del sindaco. Il 24 giugno la città sceglierà fra Michele Conti per il centrodestra e Andrea Serfogli per il centrosinistra. Ecco le istruzioni per esprimere correttamente la propria preferenza.

La scheda di ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti nell'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate.

Il voto è valido:

- tracciando un segno sul nome di un candidato sindaco (o nel riquadro in cui compare il suo nome)

- tracciando un segno sul simbolo di una lista che sostiene un candidato sindaco

Non è ammesso il cosiddetto "voto disgiunto": il voto è nullo se nella scheda vengono tracciati un segno sul candidato sindaco e uno su una lista che non è a lui collegata.