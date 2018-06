Ballottaggio, Lucia Ciampi sostiene Serfogli: "Esponenti Lega impreparati a governare"

La neo-deputata e sindaco di Calcinaia Lucia Ciampi fuga ogni dubbio su chi sostenere nel ballottaggio del prossimo 24 giugno: "In un confronto televisivo Michele Conti, candidato a sindaco del centrodestra, ma forse sarebbe più corretto dire della Lega, ha messo in dubbio il mio appoggio ad Andrea Serfogli. Lo smentisco categoricamente e dichiaro subito il mio sostegno incondizionato e anche quello di tutto il Partito Democratico ad Andrea, che stimo profondamente sia come persona che come amministratore".

"Andrea - spiega Ciampi - mi è stato vicino durante la mia campagna e io ho partecipato ad alcune iniziative pubbliche di questa tornata elettorale. Suppongo che il candidato Conti, oltre ad essere scarsamente preparato sui problemi della nostra città, non ne segua attentamente neppure le vicende politiche. Credo che il 24 giugno sia ovvio che saremo di fronte ad una scelta abbastanza chiara. Da una parte c'è la Lega con il suo unico slogan, con esponenti impreparati a governare, con la sua ipocrisia elettorale che si nutre di paure e le alimenta. Dall'altra parte c’è un candidato autonomo che ha un'idea chiara e lungimirante della città, che ha progetti molto validi per Pisa, che in questi anni ha vissuto le sue trasformazioni ed è stato quotidianamente a contatto coi cittadini. Questo è il futuro che vorrei per Pisa, persone preparate come Andrea che operano per il bene della città".