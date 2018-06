Elezioni comunali 2018, si apre il ballottaggio: la diretta della giornata

E' la giornata decisiva per la scelta del prossimo sindaco di Pisa. Alle 7 di questa mattina, domenica 24 giugno, si sono aperte le urne. Si può votare fino alle ore 23.

A contendersi la guida di Palazzo Gambacorti il candidato del centrosinistra Andrea Serfogli, sostenuto al turno di ballottaggio da In lista per Pisa, Con Danti per Pisa, Partito Democratico, Riformisti per Pisa, Patto Civico, Progetto Pisa, La Nostra Pisa, e il candidato del centrodestra Michele Conti, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia - Noi Adesso Pis@, Forza Italia.



Al ballottaggio sono ammesse al voto tutte le persone che ne avevano diritto anche al primo turno. Possono votare anche coloro che non hanno votato il 10 giugno, al primo turno. Non potrà votare invece chi ha compiuto 18 anni dopo il 10 giugno. Gli elettori aventi diritto di voto sono complessivamente 72.077, di cui 34.392 maschi e 37.685 femmine.

L'Ufficio Elettorale del Comune invita nuovamente tutti i cittadini a controllare la validità della propria tessera elettorale e, nel caso gli spazi per i timbri fossero esauriti o nel caso di smarrimento, a procedere al rinnovo o alla richiesta di duplicato.

GLI ORARI DELL'UFFICIO ELETTORALE



La diretta della giornata

Ore 12.30. Fotonotizia: il sindaco Filippeschi alle urne

Ore 12. L'affluenza alle urne: i dati

Ore 7. Urne aperte si vota fino alle ore 23 per la scelta del sindaco.