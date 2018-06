Ballottaggio, il Movimento 5 Stelle: "Nessuna indicazione o accordo, siamo all'opposizione"

Il Movimento 5 Stelle di Pisa, in merito al ballottaggio del 24 giugno, comunica per il tramite dei portavoce Amore e Tolaini che non concorderà apparentamenti ne darà indicazioni di voto, così come non stipulerà alcun 'accordo di governo', come quello sottoscritto a livello Nazionale con la Lega, trattandosi di una "opzione non obbligata ne percorribile a livello locale, come più volte precisato in campagna elettorale. Del resto, come già avviene a Cascina o in altri Comuni, il Movimento 5 Stelle è forza di opposizione".