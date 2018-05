Latrofa alla festa di Sant'Ubaldo: "Ben vengano iniziative come questa. No a Canapisa"

Ha fatto tappa sabato 19 maggio alla festa di Sant'Ubaldo, con un apposito banchetto, il candidato sindaco di Pisa nel Cuore Raffaele Latrofa, un'occasione per incontrare le persone e presentare il programma elettorale stampato e visionabile per tutti i cittadini.

"Noi ci riconosciamo in feste come quella di Sant’Ubaldo e in eventi culturali. Canapisa invece è l’emblema del PD. Ieri (venerdì 18 maggio, ndr) al nostro banchetto posto in Largo Ciro Menotti abbiamo raccolto centinaia di firme per dire no a Canapisa. Siamo felici che ci siano feste come quella di Sant’Ubaldo con le famiglie e le persone per bene che si incontrano tra loro assieme ad altri pisani - sottolinea Latrofa - mai più le vergogne come quella di Canapisa, dove vengono senza alcun rispetto per Pisa da tutta Italia. Riempiremo un fitto calendario di eventi culturali e feste come Sant’Ubaldo e sarà così che contrasteremo Canapisa che non avrà mai spazi liberi in agenda”.

Latrofa inoltre parla delle segnalazioni da parte dei cittadini del quartiere il giorno dopo la manifestazione: “Appena arrivati alla festa di Sant’Ubaldo siamo stati subito fermati da persone che ci mostravano foto e che ci raccontavano testimonianze del disagio avvenuto ieri nel corso di Canapisa. Ho visto una foto scattata alle 6 del mattino nella nuovissima via Garibaldi appositamente rifatta per propaganda elettorale da Serfogli e dal PD. In questa foto che mi hanno girato via Facebook sono stato colpito dall’ottimo biglietto da visita in cui si è presentata la via con una siringa e un pacchetto di fazzoletti usati, davanti ad esercizi commerciali e sui marciapiedi. È una vergogna”.