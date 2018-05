Noi Adesso Pis@-Fratelli d'Italia: ecco i nomi dei candidati al Consiglio Comunale

Presentata la lista dei candidati della lista Noi adesso Pisa - Fratelli d’Italia a sostegno di Michele Conti Sindaco per la coalizione del centrodestra. Tanti i volti nuovi, assieme a quelli già noti dei consiglieri Filippo Bedini e Maurizio Nerini. Tante anche le professioni rappresentate: professori, avvocati, forze dell’ordine ed esercito, commercianti, imprenditori, professionisti della sicurezza, agenti immobiliari, liberi professionisti. E anche alcuni studenti, disoccupati e mamme a tempo pieno.

"La lista Noi Adesso Pisa Fratelli d'Italia si presenta con un programma che mette al centro il cittadino e si pone come 'principio cardine' quello di riportare i pisani a Pisa, per mettere fine al fenomeno di esodo da parte dei residenti verso le zone limitrofe - si legge in una nota - un'attenzione particolare è posta nei confronti di lotta al degrado e alla criminalità, anche attraverso il recupero degli spazi pubblici abbandonati perché costituiscano luoghi di aggregazione; sicurezza, attraverso un diverso impiego della Polizia Municipale e il rafforzamento dei vigili di quartiere; partecipazione da parte dei cittadini anche nella cura e manutenzione della città".

"Il programma contiene solo proposte concrete che possono essere mantenute, tanto che per ogni intervento proposto c'è l'individuazione delle risorse finanziarie per attuarlo - proseguono da Nap-Fdi - nel programma, in linea con quella che è stata l'intensa attività dei consiglieri comunali Bedini e Nerini, si sostiene con forza lo smantellamento dei campi rom e il no alla realizzazione della moschea".



Ecco l'elenco dei candidati di Noi Adesso Pis@ Fratelli d’Italia:



Filippo Bedini (capolista), 44 anni, professore

Maurizio Nerini, 54 anni, tecnico di laboratorio

Narciso Belfiore, 64 anni, pensionato

Marco Belluomini, 40 anni, paracadutista

Alessandro Carugini, 40 anni, libero professionista nel settore marketing

Luana Cignoni, 76 anni, pensionata

Rachele Compare, 39 anni, disoccupata

Andrea D’Agostini, 43 anni, avvocato

Alessandro D’Anteo, 47 anni, dipendente Vodafone

Diletta Di Pietro, 18 anni, studentessa

Claudia Di Prete, 55 anni, commerciante

Elisa Felice, 33 anni, insegnante

Fabio Franceschi, 74 anni, pensionato Cpt

Giulia Gambini, 38 anni, avvocato

Ettore Gialluca, 54 anni, elicotterista aeronautica militare

Gabriele Giannetti, 40 anni, commercialista

Fabrizio Impeduglia, 44 anni, giornalista

Alessandro Iorio, 38 anni, dipendente

Serena Luperini, 43 amministratore di condominio

Raffaele Magaldi, 45 anni, responsabile sicurezza sul lavoro

Antonio Mariani, 55 anni, imprenditore

Sandra Munno, 54 anni, avvocato

Giada Nanni, 25 anni

Francesco Niccolai, 52 anni, avvocato

Livia Paola Nuvoli, 48 anni, geometra

Alessandra Orlanza, 46 anni, insegnante

Mario Peccatori, 71 anni, militare in pensione e insegnante di arti marziali

Michele Puschi, 41 anni, commerciante

Leonardo Sbrana, 64 anni, agente immobiliare

Sandro Scatena, 60 anni, dipendente universitario

Alessandro Simili, 49 anni, sicurezza privata

Angelo Ventura, 35 anni, operatore della sicurezza