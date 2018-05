La Lega presenta la lista dei candidati al Consiglio Comunale: "Rappresentanti da ogni quartiere"

La Lega ha sciolto le riserve e ha presentato in Comune, attraverso il suo segretario di sezione Edoardo Ziello, la lista dei proprio candidati al Consiglio Comunale, in vista delle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno a Pisa, programmando per domani, sabato 12 maggio, all’Hotel Residence San Rossore, la loro presentazione ufficiale dei candidati.

La Lega, come noto, fa parte della coalizione di centrodestra che, insieme a Forza Italia, Noi Adesso Pis@ e Fratelli d'Italia, sostiene la candidatura a sindaco di Michele Conti.

“Siamo stati il primo partito a presentare la lista e questo è stato possibile soltanto grazie all’impegno di tutti i militanti e dei candidati che hanno dato una mano - afferma il segretario Ziello - la nostra lista rappresenta tutte le categorie sociali che compongono la città di Pisa, da avvocati a impiegati, e soprattutto abbiamo cercato di coprire tutti i quartieri della città, candidando persone conosciute e radicate sul territorio. La Lega è l’unica lista giovane che rappresenta in pieno il cambiamento e il rinnovamento”. Ecco dunque i nomi dei candidati al Consiglio Comunale: Alessandro Gennai

Annalisa Cammellini

Azzarà Antonio

Barbuti Brunella

Bargagna Alessandro

Barsotti Laura

Bonanno Giovanna

Buscemi Andrea

Caparra Maria Cristina

Ciacchini Valerio

Cini Chiara

Cinini Davide

Cognetti Paolo

Colecchia Giuseppe

Conversano Alberto

Del Seppia Luciano

Dini Emanuela

Dué Tiziana Maria

Gambaccini Gianna

Gambini Gianluca

Gherardi Barbara

Laurora Manuel

Lazzeri Marcello

Pasqualino Giovanni

Pietrini Paolo

Pisano Salvatore

Pirandola Simone

Poli Veronica

Punzo Maria

Sbrana Stefano

Simonetti Rosario

Taddei Yuri