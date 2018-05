Partito Democratico: ufficializzati i candidati al Consiglio Comunale

Sono stati ufficializzati i nomi dei candidati del Partito Democratico al Consiglio Comunale di Pisa, in vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno il prossimo 10 giugno. Il candidato del sindaco del Pd, come noto, è l'attuale assessore della Giunta Filippeschi Andrea Serfogli che, nella corsa a Palazzo Gambarcorti, potrà contare sul sostegno di altre tre liste: In Lista per Pisa, Riformisti e Con Danti per Pisa, con la formazione dell'ex assessore alla Cultura che era stata la prima a presentare i propri candidati consiglieri.

Ecco dunque i nomi dei candidati al Consiglio Comunale del Partito Democratico :

Pizzanelli Giuliano

Petronio Anna detta Sonia

Bagnato Giuseppe

Baldoni Lidiana

Basta Vladimiro

Biondi Marco

Bizzarri Ranieri

Branchitta Luigi

Brondi Sergio

Capuzzi Sandra

Cerrai Federico

Cioncolini Lisa

Cirri Carlo Alberto

Di Gaddo Benedetta

Fedele Laura

Giorgi Laura

Lucchi Anna Rita

Mainardi Susanna

Mancini Antonio detto Anthony

Martinelli Fabiano

Mazziotti Alessandra

Nardi Luisa

Picchi Olivia

Pintus Cecilia

Rossi Leonora

Rossi Marco

Rugani Andrea

Sbrana Luana

Scognamiglio Maria detta Antonietta

Solarino Alfredo

Trapani Matteo

Vecchi Giancarlo