Elezioni amministrative: si vota a Santa Maria a Monte

Domenica 10 giugno si vota a Santa Maria a Monte per l'elezione del sindaco. Sono 5 i candidati, con l'uscente sindaco Ilaria Parrella in Nuti che si ripresenta per il secondo mandato con la lista 'Santa Maria a Monte viva'. Gli altri candidati sono: Sergio Coppola (Santa Maria a Monte di tutti), Eros Cavallini (Partito Comunista), Alberto Fausto Vanni (L'idea per Santa Maria a Monte) e Gianpaolo Dini (Lega Toscana Salvini). Sono chiamati al voto 10.520 aventi diritto, divisi fra 5.303 donne e 5.217 uomini.

Le liste per i consiglieri comunali

Santa Maria a Monte viva (per Ilaria Parrella)

1 MANUELA DEL GRANDE in LAI 2 NICLA BERNARDESCHI in GUZZARRI 3 JOHANN BONTA' 4 MICHELE LEONORI 5 MAURIZIO LUCCHESI 6 ELISABETTA MACCANTI 7 SILVANO MELANI 8 ROBERTO MICHI 9 VALENTINA NOVI in ORSUCCI 10 DARIO PAGNI 11 UMBERTO PANICUCCI 12 ALESSANDRA PARETI in GELICHI 13 MARIO PIPERNO detto MARIO PIU' 14 MASSIMO PRETINI 15 LUCA VANNI 16 BRUNELLA TANTUSSI in BARTOLI

Santa Maria a Monte di tutti (per Sergio Coppola)

1 FABIO ANTICHI 2 MAURIZIO BALLINI 3 LORETTA BELCARI 4 LORENZO BRUNI 5 MARCELLA BRUNI 6 ELEONORA CAVALLINI 7 BENITO CIAFARDINI 8 ALICE DAL CANTO 9 MANOLA DIOMELLI 10 PATRIZIA FARAONI 11 FEDERICO GIORGI 12 FLORIO MACCANTI 13 MARCO MADONIA 14 MARCO MESTRONE 15 FRANCESCO PETRI 16 CLAUDIO REMORINI

Partito Comunista (per Eros Cavallini)

1 GERARDO ESPOSITO 2 CRISTIANO NUTI 3 MARZIA DURANTI 4 MOIRA NIERI 5 MASSIMO CAVALLINI 6 RITA LUPO 7 MAURIZIO SIMONETTI 8 ANTONINA ETER DORIO 9 DANIELE CANESCHI 10 THOMAS FOIS 11 DOMENICO RIBEZZO 12 DANIELA FRESCHI

L'idea per Santa Maria a Monte (per Alberto Fauso Vanni)

1 ANGELA NUTI 2 FEDERICO BANTI 3 DAVIDE CALABRI 4 BRUNETTA CAPRIOTTI 5 MARIO DI TONNO 6 RAFFAELLA FRULLINI 7 ANTONIO MARRA 8 MERI GUIDI 9 ROMINA MORONI 10 DANIELA NOVELLI 11 FERDINANDO ORIOLO 12 ERALDO SANTARNECCHI 13 ORIETTA SERAFINI 14 ISABELLA TADDEO 15 GIOVANNI DINI 16 MARIANNA BINDONI

Lega Toscana Salvini (per Gianpaolo Dini)