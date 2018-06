Elezioni amministrative: si vota a Montecatini Val di Cecina

Domenica 10 giugno si vota a Montecatini Val di Cecina per l'elezione del sindaco. Sono 2 i candidati: l'uscente sindaco Sandro Cerri, che si ripresenta per la terza volta con la lista 'Centrosinistra per Montecatini', e lo sfidante Marco Costanzi, con la lista 'Centrodestra unito per Montecatini'. Sono chiamati al voto 1.393 aventi diritto.

Per consentire al meglio le operazioni di voto, il Comune ha previsto l'apertura straordinaria dell'ufficio elettorale per il rilascio o il rinnovo delle tessere elettorali. Gli orari sono venerdì 8 giugno 9-18, sabato 9 giugno 9-18, domenica 10 giugno ore 7-23.

Per tutte le informazioni necessarie è a diposizione l'apposita pagina sul sito del Comune.