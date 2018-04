Candidato sindaco del Pd: ennesimo rinvio

Ancora un rinvio per quanto riguarda la scelta del candidato sindaco del Pd. Si è infatti conclusa con un niente di fatto l'assemblea comunale che si è svolta ieri sera, mercoledì 5 aprile, alla presenza di Matteo Biffoni, sindaco di Prato e tra i reggenti regionali del partito. Un'assemblea che, in un senso o nell'altro, avrebbe dovuto scegliere la strada da percorrere in vista delle elezioni amministrative del prossimo giugno: da un alto l'ipotesi delle primarie, sostenuta da una parte del Partito Democratico e formalmente proposta anche da 'In Lista Per Pisa', 'Riformisti per Pisa' e 'Campo Progressista-Pisa e Il Mondo'; dall'altra quella parte del Pd che invece vorrebbe bypassare le primarie e proporre come candidato sindaco il presidente dell'area di ricerca del Cnr di Pisa, Domenico Laforenza, ipotesi sostenuta anche da Articolo Uno-Mdp attraverso Paolo Fontanelli. La riunione si è invece conclusa con l'ennesima fumata grigia e con la decisione che ancora una volta è stata rimandata a domani sera, venerdì 6 aprile.

Sempre nel pomeriggio di ieri circa 300 persone, si erano intanto riunite alle Officine Garibaldi all'incontro promosso dal comitato 'La voce ai cittadini' che chiedeva le primarie del centrosinistra. Un incontro durante il quale l'attuale assessore della Giunta Filippeschi, Andrea Serfogli, ha ribadito ancora una volta la sua posizione: 'No a scelte calate dall'alto e sì alle primarie'.

Lo Statuto del Partito Democratico prevede che senza una candidatura unitaria, sostenuta da una maggioranza di almeno tre quinti dell'assemblea comunale, si debbano fare le primarie. Ipotesi, quest'ultima, che sembrerebbe dunque sempre più concreta.