Elezioni comunali: ancora in 'standby' la scelta del candidato sindaco dei 5 Stelle

Non solo centrodestra e centrosinistra. In vista delle elezioni comunali di giugno la situazione è in stallo anche nel Movimento 5 Stelle. I rappresentanti pisani del movimento attendono infatti indicazioni dai responsabili nazionali impegnati in queste ore nella delicata partita che riguarda la formazione del nuovo Governo. Una partita che, non è escluso, potrebbe avere riflessi anche a livello locale.

Lo scenario, al momento, rimane quindi quello noto. Da una parte il meetup storico dei pentastellati, quello che in qualche modo fa riferimento ai consiglieri comunali Valeria Antoni e Gianfranco Mannnini, che già da mesi ha indicato come proprio candidato sindaco l'avvocato 44enne Gabriele Amore. Sul fronte opposto, invece, l'altro meetup, quello degli Amici a 5 Stelle, guidato dall'altra consigliera comunale 5 Stelle, Elisabetta Zuccaro, che ha invece scelto come proprio candidato sindaco il 30enne ingegnere aerospaziale, Giulio Lisanti. Nome, quest'ultimo, formalizzato solo a fine gennaio.

In assenza di un'intesa entrambi i gruppi hanno chiesto al movimento nazionale di poter utilizzare il simbolo del Movimento 5 Stelle per le elezioni amministrative. Al momento non sarebbe neppure chiaro se il candidato sindaco sarà deciso con un nome 'calato dall'alto' o attraverso una votazione on line sulla piattaforma Rousseau. I tempi si fanno intanto sempre più stretti.