Elezioni, Zippel a fianco di Anconetani: "Cena in sostegno del ristoratore falcidiato dai furti"

La candidata sindaco della lista civica 'La Nostra Pisa' Maria Chiara Zippel al fianco dell'imprenditore Matteo Anconetani, il cui locale di Lungarno Mediceo 'Romeo Pizza & Bistrot' è stato letteralmente preso di mira dai ladri che hanno colpito per ben tre volte in meno di due mesi, tanto da far annunciare al nipote dell'indimenticato presidente del Pisa la messa in vendita del suo ristorante.

Così Zippel scende in campo a sostegno dei commercianti falcidiati dai furti viste le numerose spaccate che si sono registrate in città nell'ultimo periodo. Lunedì 23 aprile ha organizzato proprio nella pizzeria di Matteo Anconetani un appuntamento legato alla visita in città del giornalista e scrittore Magdi Cristiano Allam, che nell'occasione presenterà la sua ultima opera editoriale, 'Il Corano senza veli'.



L’evento si terrà alle 18,30. "Il luogo dell’incontro è stato scelto per dare un segnale di solidarietà al gestore, Matteo Anconetani che ha subito tre furti con scasso nel suo locale - sottolinea Zippel - per questo, al termine della presentazione de 'Il Corano senza veli', gli intervenuti parteciperanno a una cena organizzata per sostenere l’attività. L’ultima opera di Magdi Cristiano Allam, da qualche settimana in tutte le librerie, è destinata a quanti non conoscono uno dei libri più diffusi al mondo: il Corano. Persino la maggioranza del miliardo e mezzo di musulmani non lo ha letto nella sua integralità e non ne conosce correttamente il contenuto".