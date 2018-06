Elezioni amministrative 2018 a Pisa: come si vota

Domenica 10 giugno gli elettori di Pisa saranno chiamati alle urne per l'elezione diretta del sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale. Si vota dalle 7.00 alle 23.00.



Dieci i candidati sindaco:

- Andrea Serfogli (In Lista per Pisa con Paolo Ghezzi, Con Danti per Pisa, Partito Democratico, Riformisti per Pisa)

- Francesco 'Ciccio' Auletta (Pisa Possibile, Una Città in Comune, Partito della Rifondazione Comunista)

- Gabriele Amore (Movimento Cinque Stelle)

- Simonetta Ghezzani (Sinistra Italiana)

- Michele Conti (Lega, Forza Italia, Noi Adesso Pis@-Fratelli d'Italia)

- Antonio Veronese (Patto Civico, Progetto Pisa)

- Maria Chiara Zippel (La Nostra Pisa, Pisa Libera e Sicura, Battiti per Pisa, Pisani per Pisa, Combatti per Pisa)

- Paolo Casole (Partito Comunista)

- Veronica Marianelli (Partito Socialista Italiano)

- Raffaele Latrofa (Pisa nel Cuore)