'Con Danti per Pisa' presenta la lista dei candidati

Punta sulla partecipazione civica la lista dei candidati di 'Con Danti per Pisa', formazione che sostiene il candidato sindaco Andrea Serfogli dell'ex assessore alla cultura Dario Danti. Oltre proprio alla cultura i temi richiamati sono lo sport, l'ecologia, l'innovazione e la ricerca, con rappresentanti del mondo della solidarietà e dei diritti sociali.

"La città - scrive la lista - non va lasciata al cinismo e all'individualismo che ispirano le soluzioni tanto semplici quanto inefficaci propagandate dalle destre". La volontà è quella di "riaffermare la funzione di intermediazione sociale propria della sinistra politica, di una sinistra che vuole partecipare al governo della cosa pubblica, e per questo si candida in una prospettiva di coalizione, riportando l'amministrazione ed il consiglio comunale alla loro primaria funzione: il luogo di traduzione amministrativa dei problemi e delle soluzioni che nascono in seno alla comunità. Per correggere le scelte fatte in passato laddove emergano criticità e riempire di contenuti le scelte future".

Il programma ripartirà dai quartieri. Sulla questione sicurezza: "La criminalità e le illegalità vanno tutte contrastate, ma la funzione di una amministrazione non può limitarsi alla richiesta di maggiori risorse e impegno in forze dell’ordine. La crescente richiesta di sicurezza è una richiesta di protezione, le cui radici affondano nella mancanza di azioni che prevengano le emergenze molto prima che esse diventino tali".

Il metodo sarà quello di unire le forze propulsive della città: "Attività commerciali che convivono con inefficienze e percepiscono scarso supporto 'dal sistema' pur nel tentativo di generare lavoro e qualità, così come le associazioni e privati cittadini impegnati in iniziative culturali e di movida sana, dove aggregazione e fruizione del bello vanno di pari passo, le associazioni che lavorano per e insieme a migranti e fasce più a rischio di emerginazione e di illegalità: solo mettendosi in contatto con loro, ascoltando e chiarendo i punti di conflitto, per elaborare soluzioni partecipate, la futura amministrazione potrà aiutare questa città a cogliere le tante potenzialità che ancora può esprimere".

