Confcommercio Pisa Election Day: i candidati sindaco a confronto a Palazzo dei Congressi

E' in programma stasera, lunedì 14 maggio, alle ore 21 a Palazzo dei Congressi, il primo vero confronto pubblico, promosso e organizzato da Confcommercio, a meno di un mese dalle elezioni del prossimo 10 giugno, tra tutti e nove i candidati a sindaco alle elezioni amministrative nel comune di Pisa. Riflettori accesi sui candidati sindaco Andrea Serfogli (Partito Democratico, Riformisti, In lista per Pisa, Danti per Pisa), Michele Conti (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega), Gabriele Amore (Movimento 5 Stelle), Raffaele Latrofa (Pisa nel cuore), Ciccio Auletta (Una città in comune, Rifondazione Comunista, Possibile), Veronica Marianelli (Partito Socialista Italiano), Maria Chiara Zippel (La Nostra Pisa), Antonio Veronese (Patto Civico), Simonetta Ghezzani (Sinistra Italiana).



A moderare l'incontro il direttore di ConfcommercioPisa Federico Pieragnoli, mentre l'onore delle conclusioni spetterà alla presidente Federica Grassini. Il format del confronto prevede una manciata di domande alle quali gli aspiranti sindaco avranno un tempo massimo di due minuti e mezzo per rispondere. A dare il segnale che il tempo sta per scadere ci sarà persino un semaforo che giocando sui classici colori verde, giallo e rosso, offrirà plasticamente l'immagine dello scorrere del tempo a disposizione.

“Offriamo la possibilità a imprenditori e i commercianti pisani di incontrare i candidati a sindaco per sapere in anticipo quali saranno le loro ricette su alcuni dei temi che più ci stanno a cuore - spiega il senso dell'iniziativa la presidente di ConfcommercioPisa Federica Grassini - sicurezza e legalità, valorizzazione del commercio di qualità, decoro e accoglienza turistica, viabilità e parcheggi, infrastrutture e tassazione. Il nostro invito è quello di partecipare numerosissimi, abbiamo voluto fortemente questo evento come momento di massimo confronto e trasparenza, un'occasione per l'intera città”.